Tome nota da Agenda desta terça-feira

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visita, pelas 11 horas, o Banco Alimentar contra a Fome.

- O Grupo Parlamentar do PSD realiza, pelas 11 horas, junto ao Gabinete do Ensino Superior, uma iniciativa relacionada com a Juventude.

- A Direção Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) toma posse às 11 horas, na Sala Calhau (hotel The Vine). Esta cerimónia contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, bem como de outros responsáveis de setores em que os Psicólogos exercem e representantes das diversas Ordens Profissionais.

- O Grupo Parlamentar do PS-M realiza uma conferência de imprensa às 11 horas, junto à Assembleia Legislativa da Madeira. A iniciativa terá como porta-voz o deputado e presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 17 horas, a exposição temporária ‘O Natal na Casa da Calçada’ na Casa-Museu Frederico de Freitas. A exposição reúne presépios de origem regional e nacional datados dos séculos XVIII, XIX e XX, bem como um grande presépio de rochinha e as imagens do Menino Jesus entronizado em escadinha.

- Termina a iniciativa solidária ‘Dê Troco a Quem Precisa’ a favor da Emergência abem: COVID-19, apadrinhada pela Câmara Municipal de Santa Cruz, através da recolha de donativos nas farmácias para as pessoas afectadas pela pandemia.

- A candidatura de João Ferreira à Presidência da República, estará em contacto com a população do Concelho do Funchal, às 17 horas, junto a OPAN na saída do centro comercial 'La Vie'.