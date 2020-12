Tome nota da agenda para esta quinta-feira, 17 de Dezembro

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente em duas iniciativas a ocorrer em contexto escolar: pelas 10h30, na EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia, na actividade 'HBG agradece', que tem por objetivo agradecer a todos os profissionais de saúde do SESARAM e também à comunidade educativa regional, o seu espírito combativo, empenhado e cívico nesta crise pandémica. Pelas 11 horas, deslocar-se-á à EBS Gonçalves Zarco, para a cerimónia de entrega de Prémios de Mérito, relativos ao ano letivo 2019/2020, a 25 dos 138 alunos distinguidos.

- O Representante da República para a R.A.M. , Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, pelas 10h30, os responsáveis dos serviços da República na RAM da Polícia Judiciária, da Alfandega do Funchal e do Serviço de Informação e de Segurança; pelas 11h30 o presidente da Comissão Administrativa do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Tenente-Coronel Bernardino Laureano; e pelas 12 horas os responsáveis dos serviços da República na RAM da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e do Estabelecimento Prisional do Funchal.

- O PCP realiza, pelas 12 horas, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus, concelho do Funchal, uma iniciativa política para abordar a necessidade de garantir o direito à saúde.

- Pelas 13 horas, são apresentadas as conclusões da reunião de câmara semanal, nos Paços do Concelho do Funchal.

- O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, acompanhado do vice-presidente, António Martins, e do Juiz Conselheiro da Secção Regional dos Açores, José de Araújo Barros, vai estar esta quinta-feira no Funchal, para entregar ao presidente da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues, os Pareceres sobre a Conta da Região Autónoma da Madeira e a da Assembleia Legislativa.

Cultura e Entretenimento

- Apresentação do livro 'História da Madeira. Século XX - O caminho para a Autonomia', de Rui Carita, no auditório do Colégio dos Jesuítas. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na cerimónia.

- Estreia nos cinemas do Funchal o ‘blockbuster’ ‘Mulher-Maravilha 1984’.

- Espectáculo de teatro ‘As Guerras da Canzoada e da Gataria’, da ATEF Companhia de Teatro, com encenação de Eduardo Luíz. Para ver às 10, 15 e 21 horas no Cine-Teatro Santo António. A peça estará em cena até 20 Dezembro e de 5 Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021.

- A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, comemora o seu sétimo aniversário com um debate às 11h30, através de videoconferência, com um conjunto heterogéneo de personalidades de diferentes áreas para uma reflexão sobre a arte.

- O Mercadinho de Natal está aberto na Placa Central até às 20 horas, para vender produtos regionais, licores, bolo de mel, broas, entre outros, num regime de ‘take away’, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

- Exposição ‘Celebração e Corpo’ para ver no Museu de Arte Sacra do Funchal.

- Mostra colectiva ‘O Ventre Dos Sonhos’, para ver na galeria.a, na Rua Coohafal C. R. L.

- Iniciativa cultural com a chancela Funchal 2027 - a exposição ‘Blue Light’, de Silvestre Pestana - para ver no salão do Teatro Municipal Baltazar Dias.

- Aula de Yoga ao ar livre, na Quinta Bela São Tiago, às 19h15. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do Facebook.

- Marco Lima apresenta o ‘Regresso’, no T1 do Barreirinha Bar Café, pelas 20 horas, orientando um novo laboratório de teatro contemporâneo e performance.

- Espectáculo ‘Mr. Green – Natal Outra Vez?!’, às 21 horas, no Teatro Baltazar Dias.

- Espectáculo ‘Profecias’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, com Paula Erra e Élvio Camacho, às 21 horas, no Balcão Cristal, na Rua de Santa Maria.

- Às 21h30 há música ao vivo no Fly Lounge Bar do hotel Saccharum, na Calheta, com ‘Diva’s Night’.