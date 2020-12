Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 15 de Dezembro

A Assembleia Legislativa da Madeira(ALM) recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária, onde será debatido o Orçamento Regional da Madeira para 2021.

Às 15 horas, na ALM, realiza-se a 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

O Parlamento Europeu (PE) organiza um seminário on-line para jornalistas, das 09 às 10 horas, sobre o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento. Participam no seminário a eurodeputada e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Heidi HAUTALA (Verdes, Finlândia), responsável pela Rede Sakharov e membro da Subcomissão dos Direitos do Homem do Parlamento Europeu; o eurodeputado Petras AUŠTREVIČIUS, relator do PE nas relações com a Bielorrússia; e a representante da oposição democrática na Bielorrússia, Sviatlana TSIKHANOUSKAYA, vencedora da edição deste ano do Prémio Sakharov.

'Mr. Green Natal Outra Vez?!', inspirado na obra 'How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss', sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 21 horas. A peça decorre até ao dia 20 de Dezembro. Todas as sessões estão esgotadas.

A XXI Mostra da Lapinha do Galeão está patente até 19 de Janeiro, num espaço situado na Rua Escola Secundária do Galeão, junto ao Centro de Saúde de São Roque. As visitas são entre as 15 e as 21 horas. A entrada é gratuita