Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 16 de Dezembro

A Assembleia Legislativa da Madeira(ALM) recebe, pelas 09 horas, a reunião plenária, onde será debatido o Orçamento Regional da Madeira para 2021.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, desloca-se, pelas 11h30, ao Paço Episcopal para apresentar cumprimentos de boas festas ao Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Pelas 15h30 recebe, no Palácio de São Lourenço o Comandante Operacional da Madeira, o Contra-Almirante João Luis Dores Aresta para apresentação de cumprimentos de Boas Festas e, pelas 19 horas, o presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, em audiência.

'Mr. Green Natal Outra Vez?!', inspirado na obra 'How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss', sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, pelas 21 horas. A peça decorre até ao dia 20 de Dezembro. Todas as sessões estão esgotadas.

O Palácio de São Lourenço recebe, pelas 18h30, o evento 'Natal no palácio' com um recital do Ensemble Vocal Feminino Ninfas do Atlântico.