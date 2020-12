Tome nota da agenda para amanhã, dia 19 de Dezembro

- Aula de Yoga ao ar livre, na Quintinha São João, a partir das 10 horas. ‘Yoga com a Freddie’ requer confirmação prévia, através do facebook.

- Nova sessão do espectáculo de teatro ‘As Guerras da Canzoada e da Gataria’, da ATEF Companhia de Teatro, às 18 horas no Cine-Teatro Santo António.

- A centésima quadragésima nona edição do evento ‘Bem, a Poesia...’ arranca às 20 horas, numa edição especial que comemora os 7 anos deste evento que enriquece uma das nobres artes. O ponto de encontro será ao lado da estátua de João Gonçalves Zarco.

- A Associação Aleste, em parceria com a CMF, promove a edição de 2020 do evento Ilhatrónica, pelas 20 horas, na praça da fruta do Mercado dos Lavradores. A iniciativa está limitada a um máximo de 40 pessoas, que deverão obrigatoriamente estar sentadas para assistir a este evento que conta com um DJ ‘DJ set’ de Pedro Carvalheira e Diogo Freitas, seguindo-se a apresentação do primeiro álbum de originais de Hernandez - ‘Melancólica’ -, sendo que para o efeito o produtor vai convidar ainda alguns amigos a fim de partilhar o ‘deck’ e as suas novas concepções musicais.

- Segunda e última noite do concurso ‘stand-up comedy battle’, pelas 20h30, na Venda do Avelino.

- Noite de ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, no Bar Restaurante A Estrela, na Eira do Serrado.

- O DIÁRIO promove o espectáculo ‘Vila Compasso, o mistério de Natal’ para todas as famílias, nos dias 19, 20 e 21, no Centro de Congressos Casino da Madeira. Nos 3 dias há sessões às 11, às 15 e às 18 horas.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção do filme ‘O Capital no Séc. XXI’.

- Mais uma sessão do espectáculo ‘Mr. Green – Natal Outra Vez?!’, às 21 horas, no Teatro Baltazar Dias.

- Às 21h30 há música ao vivo no Fly Lounge Bar do Saccharum, com ‘2000 UP by Marta Rodrigues’. Depois, às 22h30, actuam os Sweet Dancers.

- O Galáxia Skybar, no ‘rooftop’ do Savoy Palace, acolhe a selecção musical do DJ Phill.Me, das 19h30 às 23h30. Já no Terreiro, das 19h30 e as 22h30, há jantar concerto com a fadista Sofia Ferreira.