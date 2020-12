Perspectivas de ocupação hoteleira de 40% no Natal e de 50% no Fim do Ano

As perspectivas e ocupação hoteleira para o Natal, a 4 de Dezembro, era de 26% mas, hoje, informa Eduardo Jesus, é de 40% e, para o Fim de Ano, é de 50%.

A informação foi dada pelo secretário regional de Turismo e Cultura, em resposta a uma pergunta de Carlos Coelho. O deputado socialista afirmou que os valores apontadas pelo governo dizem respeito, apenas, aos hotéis,abertos.

Eduardo Jesus garante que as perspectivas para este período está acima do previsto e diz que, neste momento há hotéis, no Funchal, com ocupação entre 60 e 70%.