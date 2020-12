Natal deverá ser molhado na Madeira

Embora ainda falte uma semana - e muito possa ainda se alterar na previsão -, os modelos de previsão meteorológica apontam para uma significativa probabilidade de ocorrer precipitação no Arquipélago da Madeira no dia de Natal e nos dias anteriores a este.

A previsão geral mais recente do IPMA para a próxima semana aponta para a ocorrência de chuva ou aguaceiros na Madeira – inclusive no Funchal - e em Porto Santo a partir do dia 23 de Dezembro (quarta-feira), devendo ocorrer também nos dias seguintes, até dia 25, dia de Natal, embora já em menor quantidade. Dia de Natal que promete também ser fresco, com temperatura do ar no Funchal a variar entre os 13 e os 20 graus centígrados.