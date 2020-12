Madeira perde 21.300 pessoas do Reino Unido este Natal

A Madeira vai perder cerca de 21 mil pessoas provenientes do Reino Unido para a operação montada tendo em vista o Natal e fim-do-ano. De acordo com a reacção do secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, esta medida do Governo português "está em linha com as decisões que vinham sendo tomadas durante a tarde e princípio da noite por outros países europeus relativamente a Inglaterra e a esta nova variação do vírus que fez retirar confiança a todo o processo".

De acordo com o governante, estas decisões "têm um impacto económico muito grande", no país, na Madeira "em especial", sobretudo porque a Região tinha "uma operação montada para o Natal e fim-do-ano que contava com 21.300 lugares de avião do Reino Unido".

A sua grande maioria tinha a ver com cidadãos que vinham passar férias à Madeira, naturais de Inglaterra, e naturalmente estão impedidos de cá vir. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo

Portugal aplica restrições ao voos provenientes do Reino Unido Só podem aterrar os passageiros que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal

Ainda segundo Eduardo Jesus, a medida anunciada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) terá um "impacto enorme na operação turística", pelo que estas "são circunstâncias que decorrem da evolução pandémica".

"Não está nada mais ao nosso alcance a não ser esperar que esta decisão não seja prolongada no tempo por muitos dias a ver se recuperamos o mais rapidamente possível", vincou.