1.207 bordadeiras recebem incentivo de 150 euros

No seguimento do apoio aos factores de produção levados a cabo em anos anteriores, o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, está a entregar desde esta segunda-feira, um auxílio financeiro complementar a cada bordadeira em actividade, no valor de 150 euros.

“Esta decisão vem na sequência da prossecução de uma política adoptada para o desenvolvimento, valorização e preservação do Bordado da Madeira, que o executivo madeirense definiu como uma prioridade, por ser uma actividade muito enraizada na história do arquipélago, que constitui um relevante e imprescindível elemento da entidade e da cultura da Região”, explicou o secretário com a tutela da Agricultura, após a cerimónia que decorreu nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, na Rua 5 de Outubro. Humberto Vasconcelos realçou que “o auxílio governamental tem registado um aumento gradual face aos anos anteriores”. “Em 2018 entregámos 50 euros a cada bordadeira, em 2019 pagámos 100 euros e este ano entendemos aumentar o prémio para 150 euros”, informou.

O referido apoio directo aos factores de produção destina-se a apoiar os custos com a aquisição dos meios de produção e beneficia 1.207 bordadeiras de casa, acrescenta a tutela em nota enviada para as redacções.