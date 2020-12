MadeiraShopping doa cabazes de Natal a 180 famílias carenciadas

No âmbito da campanha ‘Alimentar o Espírito de Natal’, o MadeiraShopping vai apoiar 180 famílias da sua comunidade envolvente através da doação de cabazes com bens alimentares para a Ceia de Natal.

A medida surge num ano atípico marcado pela pandemia para proporcionar uma ceia de Natal mais feliz e condigna às famílias do Concelho do Funchal identificadas pela ENTRAJUDA, entidade parceira nesta iniciativa.

O cabaz é composto por produtos típicos da Ceia de Natal como bacalhau, batatas, bebidas, queijo, enchidos, frutos secos, doces e chocolates.

“Sabemos que várias famílias da comunidade onde nos inserimos estão a passar por um período difícil, devido ao contexto de pandemia, e muitas não vão conseguir comprar os alimentos para pôr na mesa na ceia de Natal, como estariam habituado”, refere Alberto Pereira.

O director do MadeiraShopping diz ainda que é impossível ficar indiferentes a esta realidade. “Queremos que as pessoas da nossa comunidade se sintam acarinhadas e que celebrem a noite mais mágica do ano com uma mesa recheada”, destacou, frisando que os cabazes serão entregues às famílias até dia 24 de Dezembro, através dos parceiros da Rede de Emergência Alimentar.

O MadeiraShopping está a apelar aos seus visitantes, comunidade e colaboradores para apoiarem também esta causa, contribuindo através do site alimentestaideia.pt, que apoia o Banco Alimentar Contra a Fome, que posteriormente fará a distribuição dos alimentos de acordo com os critérios da região e em função das entidades registadas na Rede de Emergência Alimentar.

Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, conta que a pandemia fez disparar o número de famílias carenciadas em Portugal e os pedidos de ajuda alimentar não param de aumentar desde Março. “A campanha ‘Alimentar o Espírito de Natal’ é um importante contributo da iniciativa privada para ajudar as famílias mas também para sensibilizar para esta causa e apelar ao apoio de todos os portugueses através da plataforma alimentestaideia.pt, uma forma conveniente, segura, rápida e fácil de contribuir com bens alimentares para quem mais precisa deles neste momento particularmente complicado”, refere a responsável dos Bancos Alimenhtares.

A iniciativa ‘Alimentar o Espírito de Natal’ surgiu no âmbito da Responsabilidade Corporativa dos centros comerciais da Sonae Sierra, que anualmente abraçam uma causa solidária, procurando ter um impacto positivo nas suas comunidades envolventes. ‘Amigos na Demência’, em 2019, e ‘Brinquedos que tocam o coração’, em 2018, foram as iniciativas mais recentes.