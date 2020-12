PSD e CDS juntos pela extinção da taxa derrama no Funchal

"A situação excepcional que vivemos continua a provocar uma profunda crise social e económica" e é para colmatar esta crise que o PSD, na Câmara Municipal do Funchal, quer eliminar a taxa de derrama no município.

"Basta de exigirem cada vez mais impostos", disse o deputado João Paulo Marques, adiantando que 1,5 milhões de euros é o valor que tem sido cobrado anualmente aos empresários.

Gonçalo Pimenta, do CDS-PP, já anunciou que vão votar favoravelmente a proposta social-democrata. A aplicação desta taxa é "um contrasenso político que não podemos ver".

Por parte do PS, Elisa Seixas fala em "dualidade de critérios", porque os partidos que agora defendem a proposta no Funchal não o fizeram no Parlamento Regional. "Querem extinguir o que três ruas abaixo fizeram aprovar".

Orlando Fernandes, do JPP, disse não "ver sentido" na comparação entre a derrama regional e a derrama municipal.

Raquel Coelho, do PTP, pediu uma clarificação ao Executivo que lidera o Funchal. Ou vão manter a derrama ou aumentar? A deputada disse que o seu partido é favorável à aplicação da derrama, "mas à taxa mínima".