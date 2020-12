Chuva nas previsões para a Madeira de 22 a 26 de Dezembro

A partir da próxima terça-feira, dia 22, e até ao sábado seguinte, primeira Oitava de Natal, dia 26, deverá chover no Arquipélago da Madeira.

A chuva nos primeiros dias do solstício de Inverno deverá proporcionar um Natal molhado, a confirmar-se a probabilidade que transparece nos modelos de previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA.

“Entre os dias 22, ao fim do dia, e o dia 26, associado a superfície frontal e a núcleos depressionários, em geral pouco activos, que se deverão formar nas proximidades da Madeira, há condições para que se registem períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente moderados, em particular nas regiões montanhosas”, revelou Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. O meteorologista lembra contudo que “uma ligeira alteração do campo da pressão à superfície poderá, nesta situação, resultar num período com precipitação muito reduzida ou com precipitação considerável, tornando-se por isso necessário acompanhar as previsões nos próximos dias".

Praticamente certa é a probabilidade de chuva já este sábado.

“Durante a madrugada e até ao início da tarde do dia 19 (sábado) prevê-se a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria de fraca actividade. Neste intervalo de tempo deverão ser registados períodos de chuva ou aguaceiros na Madeira e em Porto Santo” prevê. Adianta que “durante a tarde e noite haverá uma melhoria, mas a probabilidade de ocorrerem aguaceiros fracos ou muito fracos, é elevada”.

De resto, a temperatura do ar não deverá sofrer alteração significativa até final da próxima semana. “No Funchal a temperatura máxima deverá variar entre 21 e 22 ºC e a mínima entre 14 e 15 ºC e o vento será em geral fraco a moderado”.