Idalino congratula-se com anúncio da construção de nova unidade hospitalar do Porto Santo

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, congratula-se com o anúncio da construção de uma nova unidade hospitalar do Porto Santo no debate do Orçamento da Região, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o valor previsto de 8,5 milhões de euros.

"Este anúncio pelo Governo Regional, hoje conhecido, é sem dúvida uma das obras essenciais e prioritárias à ilha do Porto Santo e à população local, e que merece o meu reconhecimento público de gratidão, em nome do povo do Porto Santo, pelo investimento na área da saúde", diz através de um comunicado de imprensa.

"Ao longo do meu percurso político, como autarca, em diversas funções, tenho constatado e referido as necessidades prioritárias da população, e uma delas, reside na área da saúde. Esta medida vai, sem dúvida, colmatar as aspirações abordadas nos vários encontros que tenho tido com os diversos membros Governo Regional e vai beneficiar os 5173 habitantes da ilha e todos aqueles que nos visitam", acrescenta.