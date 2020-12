PS Madeira apresenta 75 propostas de alteração ao ORAM 2021

O grupo parlamentar do PS Madeira irá levar 75 propostas à discussão do Orçamento Regional para 2021 em sede de especialidade, por forma a melhorar o documento em matérias como: protecção do emprego, auxílio efectivo às empresas, medidas de estímulo à coesão territorial e de capacitação da população em risco de pobreza, corrigindo desigualdades sociais flagrantes.

Para Paulo Cafôfo, este nunca seria o Orçamento do PS, “pelo que propomos um conjunto significativo de alterações que visam a melhoria do documento”. O presidente do PS Madeira justifica a abstenção como indicação de voto da bancada “pela forma como encaramos a democracia, com responsabilidade e respeito pela população que atravessa um momento difícil”.

O PS Madeira pretende assim, com base nas suas propostas, políticas públicas de estímulo no esforço de manutenção e criação de emprego, de apoios efectivos às empresas, de políticas de solidariedade para os grupos sociais mais vulneráveis e uma política de coesão regional, que não esqueça os concelhos da Costa Norte e Porto Santo.

“Por isso, o Partido Socialista da Madeira irá aguardar pela postura do PSD e do CDS e reserva o seu sentido de voto na votação final global, mediante aquela que será a postura e aceitação do PSD/CDS às nossas propostas de alteração ao Orçamento Regional para 2021”, adiantou Paulo Cafôfo.

O presidente do PS Madeira desafia a maioria a não colocar os interesses político partidários em primeiro lugar, referindo mesmo que “não há vencidos e vencedores”, mas há sim “uma atitude democrática que visa o bem-estar das famílias, os empregos e as empresas da Região”.

“E é este sentido de responsabilidade e a forma como encaramos a democracia que nos leva a abster na votação na generalidade. Aquilo que nós esperamos é que a maioria do PSD/CDS tenham também um sentido democrático e possam acolher um conjunto de propostas que nós vamos apresentar em sede de especialidade”, concluiu.

