Caso positivo deixa hospital e lar do Funchal em alerta

Uma senhora, com 84 anos de idade, deu entrada, esta terça-feira, no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça depois de se ter sentido mal no lar de idosos de São Gonçalo, onde se encontra institucionalizada.

Dada a natureza das queixas, a doente foi encaminhada para o serviço de triagem hospitalar comum e não para a triagem Covid-19. Só mais tarde, no seguimento das análises efectuadas e de ter sido submetida ao teste de despistagem para o novo coronavírus é que se confirmou que a idosa estava infectada.

De imediato, foi lançado o alerta na unidade hospitalar e também no lar. Segundo apurou o DIÁRIO, já terão sido accionados os planos de contingência das referidas instituições, com a requisição de testes de despiste aos profissionais de saúde e utentes que tenham estado em contacto com a idosa.

Este é o primeiro caso de Covid-19 detectado no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Todos os anteriores já tinham sido sinalizados na comunidade, antes da entrada naquela unidade hospitalar, sendo encaminhados para a unidade polivalente destinada à covid.

A situação epidemiológica nas unidades hospitalares dos Marmeleiros e do João de Almada já tinham obrigado as autoridades de saúde a impor fortes medidas de segurança, nomeadamente com a proibição de visitas.

Até ao dia de ontem, a Madeira tinha registado 13 casos positivos para a Covid-19 em unidades hospitalares, sendo que 5 reportam-se a profissionais de saúde e 8 a doentes internados, dos quais 3 entretanto faleceram.