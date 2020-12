Segundo o boletim epidemiológico divulgado há instantes pela Direcção Regional de Saúde (DRS), contabilizam-se esta quarta-feira 24 novos casos positivos na Madeira, pelo que a Região passa a contabilizar 1.112 casos confirmados de covid-19 em território regional. Trata-se de oito casos importados (seis provenientes do Reino Unido e dois da Região de Lisboa e vale do Tejo). Os outros 16 casos de transmissão local estão associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados esta quarta-feira há a assinalar dois casos na área da saúde, tratando-se de dois doentes hospitalizados identificados no âmbito do rastreio intra-hospitalar. Na área social, há a referir dois casos, designadamente, um utente e de um profissional da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, onde ontem foi identificado um caso de covid-19. A investigação epidemiológica continua em curso.

Por outro lado, hoje há mais 17 casos recuperados a reportar, pelo que agora estão identificados 321 casos ativos, dos quais 72 são casos importados e 249 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 43 são não-residentes e 278 são residentes.

Quanto ao isolamento dos casos activos, 30 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 276 em alojamento próprio e 15 pessoas encontram-se hoje internadas, 14 na Unidade Polivalente e uma na Unidade de Cuidados Intensivos.

Madeira regista 7.ª vítima mortal associada à covid-19 A Secretaria Regional da Saúde acaba de anunciar que faleceu esta quarta-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma doente, de 87 anos, com covid-19.

Esta quarta-feira foram identificadas também 66 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, três provenientes da operação de rastreio no aeroporto e 63 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.