Macron tem Covid-19 e esteve ontem com António Costa

O Palácio do Eliseu acaba de informar que o presidente francês está infectado com o novo coronavírus. Emmanuel Macron, que esteve esta quarta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa, deu positivo no teste para a Covid-19.

Antes desta reunião, o presidente dirigiu o Conselho de Ministros, participou no Conselho Europeu no fim da semana passado em Bruxelas, teve um encontro com os participantes da Convenção Cidadã do Clima, almoçou com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e com o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría.