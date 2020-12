Aluno da Escola da Cruz de Carvalho testa positivo

Um aluno da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho, no Funchal, testou positivo à covid-19, informou o estabelecimento de ensino através de uma nota dirigida aos encarregados de educação.

A criança, que frequenta o 1.º ano de escolaridade, não ia à escola desde o dia 9 de Dezembro, altura em que contactou directamente com um caso positivo, neste caso a própria avó. A turma do referido aluno, composta por cerca de 20 crianças, fica em isolamento por indicação do Delegado de Saúde do Funchal.

"Recomenda-se também a toda a comunidade educativa que se mantenham alerta na identificação de sintomas compatíveis com a covid-19", pode ler-se no comunicado.