Costa cancela visitas oficiais após encontro com Macron

O primeiro-ministro português decidiu cancelar as suas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, entre sexta-feira e domingo, após ter estado na quarta-feira com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

Esta decisão foi transmitida à agência Lusa fonte oficial do Governo, adiantando que António Costa fez esta manhã um teste ao novo coronavírus que já estava marcado há vários dias antes de partir para as visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Neste momento, António Costa está numa reunião de trabalho, por videoconferência, sobre o Plano de Vacinação de combate à covid-19.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao novo coronavírus, após ter apresentado os primeiros sintomas da doença - um diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de ter tido uma reunião e um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português no Palácio do Eliseu, em Paris.

Entre sexta-feira e domingo, António Costa tinha agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.

António Costa, que iria deslocar-se pela primeira vez em visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, viajaria acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, pelo novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e pelo chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro.

De acordo com o programa provisório destas visitas, o primeiro-ministro tinha prevista a sua chegada ao aeroporto internacional de São Tomé às 14:00 (mesma hora que em Portugal Continental), deslocando-se depois ao navio NRP Zaire, da Marinha Portuguesa, onde teria um encontro com os elementos da guarnição.

A seguir, António Costa teria reuniões com os primeiro-ministro e com o Presidente de São Tomé e Príncipe, respetivamente Jorge Bom Jesus e Evaristo Carvalho.

No sábado, o primeiro-ministro chegaria a Bissau a meio da tarde, onde seria recebido com honras militares, tendo logo a seguir um breve encontro com o seu homólogo, Nuno Gomes Nabiam.

A primeira ação do líder do executivo português em Bissau teria lugar na Fortaleza de Amura, no Mausoléu Amílcar Cabral, onde iria depor uma coroa de flores, partindo logo a seguir para o cemitério municipal da capital guineense para depor outra coroa de flores no talhão português.

Antes de jantar, António Costa tinha prevista uma reunião a sós com o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo.

No domingo, antes de regressar a Lisboa, estava agendada uma reunião com o primeiro-ministro guineense, à qual se seguiria a cerimónia de assinatura do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2021/2025 entre Portugal e a Guiné-Bissau.