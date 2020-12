O SESARAM admite a existência de transmissão do vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, no interior dos hospitais públicos da Madeira.

Essa possibilidade consta de uma comunicação enviada, hoje, a directores de serviço e a um conjunto de outros profissionais, pelo director clínico do SESARAM.

No documento, José Júlio Nóbrega faz o diagnóstico da situação e revela as decisões tomadas para evitar que o problema cresça.

“A evolução da pandemia COVID-19 na Região Autónoma da Madeira com o aumento do número de casos de transmissão local e com o diagnóstico de infecção pelo SARS-COV-2 na instituição (hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada), compatível com provável transmissão nosocomial (hospitalar) intra e inter-enfermarias.” Por isso, a Direcção Clínica determinou medidas adicionais às tomadas na última sexta-feira, dia 12.

Essas medidas incluem a ‘realização de rastreio intercalar ao SARS-CoV 2 nos hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada no dia 16.12.2020’, ‘realização de rastreio sistemático ao SARS-CoV2 dos utentes e profissionais de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça durante os próximos 7 dias’, e ‘utilização pelos profissionais de máscara FFP2, aquando da actividade assistencial que implique contacto directo com o utente, em todo o SESARAM’.

O DIÁRIO sabe que hoje foram confirmadas as infecções de dois enfermeiros e dois assistentes operacionais no Hospital dos Marmeleiros.

O Plano de Contingência está a activado e as pessoas que necessitem de cuidados de saúde não devem deixar de procurar os centros de saúde e os próprios hospitais.