Governo revê valores para os programas de emprego

A Inclusão Social e a Cidadania continuam em debate no Parlamento Regional, e num dia em que se soube que a taxa de desemprego na Madeira subiu 31%, Augusta Aguiar disse que o Governo Regional decidiu rever os valores em prática nos programas de emprego, passando dos actuais 438,8 euros de referência para 650,88 euros, em 2021. “Haverá uma atualização do valor de referência, que passa dos actuais 438,81 euros, para o valor do salário mínimo, ou seja, 650,88 euros.