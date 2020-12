Quim Barreiros testou positivo à covid-19, avançou o músico à revista SÁBADO.

O artista foi testado com recurso a um teste rápido nos bastidores do programa da RTP 1 'O Preço Certo', antes da sua actuação, e aguarda agora pelo resultado do PCR.

Em declarações à revista, Quim Barreiros diz que não tem sintomas e encontra-se em isolamento por indicação das autoridades de saúde.