Covid nos hospitais gera alarme e Albuquerque anuncia novas medidas

Uma senhora deu entrada, esta terça-feira, no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça depois de se ter sentido mal no lar de idosos de São Gonçalo, onde se encontra institucionalizada. Feito o teste de despiste para a Covid-19 foi confirmada a infecção.

É mais uma medida do Governo Regional no combate à pandemia de covid-19. O presidente do executivo madeirense anunciou, esta tarde, o encerramento dos Centros de Dia a partir de sexta-feira.

O Orçamento Regional foi aprovado na generalidade. Apenas o deputado do PCP votou contra o Orçamento e o Plano para 2021. PS e JPP optaram pela abstenção.

A Binter lançou uma nova promoção que permite aos seus clientes adquirir passagens a preços mais reduzidos para voar entre Madeira e as Ilhas Canárias.

Há novos casos positivos de Covid-19 no Infantário Refúgio do Bebé, na Escola Ribeiro Domingos Dias e na EB1/PE da Nazaré, conforme dá nota a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na actualização diária à situação epidemiológica nas escolas.

De acordo com a informação do Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce, "foram doadas cerca de 21 toneladas de alimentos resultantes da campanha Ajuda Vale, através da venda de 21.189 artigos".