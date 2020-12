Albuquerque anuncia encerramento dos Centros de Dia a partir de sexta-feira

É mais uma medida do Governo Regional no combate à pandemia de covid-19. O presidente do executivo madeirense anunciou, esta tarde, o encerramento dos Centros de Dia a partir de sexta-feira. “Vamos voltar ao que estava estabelecido no início da pandemia que é não circulação do pessoal profissional entre os lares e também vamos encerrar os Centros de Dia”, anunciou Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Mercado de Natal da Placa Central, no Funchal.

“Não podemos correr riscos, a população dos lares, a mais idosa é a mais vulnerável, por isso vamos tomar todas as medidas necessárias”, acrescentou o presidente do Governo Regional.

Albuquerque garante que as visitas são “para manter, mas com todas as precauções”. Mais medidas até final do ano depende sempre “da evolução” da pandemia. “Este é o período mais complicado, de maior risco e potencial de contágio desde o início da pandemia”, acrescentou.