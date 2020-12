Madeira regista 29 novos casos positivos de covid-19

A Madeira regista, esta terça-feira, 29 novos casos positivos de covid-19, três dos quais importados e 26 de transmissão local.

"Hoje há 29 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 1088 casos confirmados de COVID-19 no território regional. Trata-se de 3 casos importados (1 proveniente do Reino Unido e 2 da Polónia) e 26 casos de transmissão local, na maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados", refere o boletim epidemiológico da Direcção Regional da Saúde.

"Sobre os casos confirmados hoje, há a assinalar três casos na área da saúde: 1 doente hospitalizado identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar de doentes e 2 profissionais do SESARAM, EPERAM. A referir que há hoje um caso internado de uma doente proveniente de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, do sector privado. A investigação epidemiológica está em curso", acrescenta o boletim.

Esta terça-feira há mais sete casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 767 casos recuperados de Covid-19.

No total, acrescenta a Direcção Regional da Saúde, "há 93 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso".

A Região contabiliza, até à data, um total de seis óbitos associados à Covid-19.