Tome nota da Agenda desta terça-feira

- A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, participa, às 9h30, no Projeto Solidário “Afectos e Tradições no Coração, by DuplaDp”, da empresa madeirense Dupla DP & Associados, na Fundação de Nossa Senhora da Conceição.

- O CD Nacional assinala o 110.º aniversário com uma série de actividades. A primeira está marcada para as 10 horas, com a apresentação do livro ‘Os Mágicos da Choupana’. Segue-se a entrega de galardões do Grupo Os Alvi-negros às 11 horas e termina com uma missa solene por volta das 12 horas.

- A Associação Orquestra Clássica da Madeira retoma, às 18 horas, os concertos na Igreja Presbiteriana da Madeira, com a actuação do grupo 'Triângulo'. O ingresso tem um custo de 10 euros.