Igreja do Colégio recebe terceiro concerto do ciclo 'Dezembro Barroco'

A Associação Orquestra Clássica da Madeira e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promovem, no próximo dia 19 de Dezembro, às 18 horas, o terceiro concerto do ciclo 'Dezembro Barroco', na Igreja de S. João Evangelista (Igreja do Colégio), com o organista Paulo Silva.

Este recital de órgão apresenta um repertório que deseja vivenciar uma atmosfera fortemente representativa da música para órgão de inspiração religiosa ou devocional, em que Paulo Silva enaltecerá, de forma sublime, obras de grandes compositores, tais como Bach, Bruna, Stanley, Böhm, Buxtehude e Daquin.

A entrada para o concerto é livre. Contudo, será necessária uma inscrição, pois há um número limite de lugares respeitando, desta forma, as medidas orientadas pela DGS e a Direcção Regional de Saúde. Essa inscrição poderá ser feita para o email: [email protected].

É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social.