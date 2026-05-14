Câmara de Gaia recebeu director desportivo e ex-treinador do Marítimo

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia recebeu dois profissionais do desporto ligados ao concelho e, também ao Marítimo. No caso, João Moura, director desportivo do Clube Sport Marítimo, e Vítor Matos, treinador principal do Swansea City, clube da segunda divisão inglesa, mas que foi o treinador que deu o primeiro impulso para o regresso do Marítimo à I Liga.

A recepção constituiu um momento de reconhecimento do talento gaiense no panorama desportivo nacional e internacional, assinalando um ano marcado por vários feitos relevantes no desporto do concelho, em diferentes modalidades e escalões e, como referido, ficando ligado indelevelmente ao Marítimo e à Madeira em geral.

A recepção, realizada no edifício da autarquia, constituiu um momento formal de reconhecimento público do percurso de excelência de dois gaienses que, em modalidades e contextos distintos, têm projectado o nome de Vila Nova de Gaia além-fronteiras. O evento foi assinalado com a oferta de uma camisola oficial do Marítimo, personalizada com a inscrição "V.N. Gaia" e o número 12, num gesto simbólico de ligação dos dois às suas raízes e ao Marítimo.

Na ocasião, o autarca Luís Filipe Menezes sublinhou a importância do contributo dos dois profissionais para a valorização do desporto e para a projecção de Gaia. Foi também destacado o papel que ambos poderão assumir no caminho de preparação para a Capital Mundial do Desporto 2028, uma distinção que representa uma oportunidade única para reforçar a visibilidade internacional daquele município.

Vítor Matos, treinador reconhecido pela sua capacidade pedagógica, foi destacado como alguém "que é também um grande professor", uma referência ao seu estilo de trabalho metodológico e à forma como influencia os jogadores ao seu cargo no Swansea City. João Moura, por sua vez, tem desempenhado um papel central na estrutura desportiva do Marítimo, clube da Madeira com longa tradição no futebol português e que ajudou a trazer para o convívio dos grandes após interregno de 3 épocas.

O encontro foi descrito pela autarquia como "um momento de orgulho, reconhecimento e ligação às raízes", reafirmando Gaia como "terra de talento, ambição e futuro no desporto".