Voo de repatriamento com 90 madeirenses já saiu de Caracas

Está a caminho de Lisboa o Airbus 330-941da TAP que traz a bordo 90 passageiros para a Madeira naquele que é o quinto voo de repatriamento organizado pelas autoridades portuguesas, após o encerramento do espaço aéreo venezuelano desde 15 de Março.

O TP 9112 com 290 passageiros, alguns estabelecem ponte em Lisboa para outros destinos da Europa, já traçou rumo directo à capital portuguesa depois de ter pisado solo venezuelano ontem ao início da tarde transportando 70 passageiros que efectuaram o respectivo check-in no Aeroporto Cristiano Ronaldo, de resto, conforme avançamos na edição impressa e também no dnoticias.pt (veja aqui)

O aparelho tem previsto aterragem cerca das 6h09 desta terça-feira, numa das pistas do Aeroporto Humberto Delgado, aguardando-se a chegada destes cidadãos ao longo dia e em voos distintos, aliás como tem sido prática nas operações anteriores e onde a maioria serão convidados a fazer o teste PCR à COVID-19, que as autoridades de saúde madeirense disponibilizam gratuitamente que permitem saber, por um lado, se a pessoa está ou não infectada pelo novo Coronavírus.