Vento já atingiu rajada de até 100 km/h

Foi sobretudo sobre o anfiteatro do Funchal que mais choveu esta madrugada na Madeira e Porto Santo. O Observatório, na baixa do Funchal, e a estação meteorológica localizada na freguesia do Monte registaram na hora de maior precipitação mais de 13 litros por metro quadrado (entre as 5h10 e as 6h10), os valores mais significativos de precipitação de toda a rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira (19) e Porto Santo. (13,7 mm/1h no Observatório; 13,5 mm/1h no Monte).

Além da chuva, o vento forte também já ‘soprou’ a 100 km/h nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça. Vento que ‘varre’ praticamente toda a Região, tendo o Chão do Areeiro registado rajadas de até 92 km/h. Mas não apenas nas regiões montanhosas e extremos da ilha. No Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, há registo de rajada de até 60 km/h, enquanto no Funchal, já passou pela estação do Lido 49 km/h.

Vento e agitação marítima fortes na Madeira A Capitania do Porto do Funchal recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06h00 horas de Sábado, 7 Novembro, na Região.

Confirmou-se também o arrefecimento do tempo. Os extremos da temperatura mínima do ar atingiram esta madrugada os valores mais baixos desde o último Inverno, com a mínima mais baixa a descer aos 0,4 ºC no Pico do Areeiro (06:20) enquanto a mínima mais alta foi de 14,2 ºC no Lido (06:30).