A chuva, por vezes forte, que hoje caiu praticamente em toda a Região foi particularmente intensa no Santo da Serra e na zona do Areeiro, onde ultrapassou os 100 litros por metro quadrado nas 6 horas de maior precipitação.

Também a costa Norte da Madeira, com destaque para São Vicente, registou valores muito significativos de precipitação que quase fez ‘transbordar’ para nível ‘vermelho’ a quantidade de chuva acumulada durante a manhã e início da tarde.

Em 13 das 20 estações meteorológicas do IPMA na Madeira (19) e Porto Santo a chuva ocorrida hoje produziu (até às 17 horas) 20 registos de aviso meteorológico para a precipitação: 3 de aviso vermelho; 5 de aviso laranja e 12 de aviso amarelo (em vigor até às 18 horas).

Acabou por ser no Santo da Serra onde mais choveu (130,3 mm - 106,1 mm/6h), seguido do Chão do Areeiro (120,9 mm – 100,4 mm/6h) e do Pico do Areeiro (86,7 mm - 75,6 mm/6h), todos registos condizentes com aviso vermelho.

Perto deste nível extremo de risco para o intervalo de 6 horas (> 60 mm) ficou o Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz (58,0 mm/6h) e São Vicente (55,1 mm/6h).