Funchal é cidade "suja e pouco cuidada" nos dias de hoje, lamenta o RIR

"O Partido RIR lamenta que uma cidade como o Funchal, premiada como cidade mais limpa e cidade mais florida, apresente-se nos dias de hoje, suja e pouco cuidada, a nossa cidade nunca esteve tão suja como agora".

O alerta é deixado por Roberto Vieira em nota dirigida à imprensa, na qual o partido RIR deixa críticas à autarquia.

"Esta Câmara faz publicidade, gastando balúrdios na mesma, para que os munícipes façam a reciclagem dos lixos domésticos e depois deixam os cerca de 290 eco pontos, que estão espalhados pela cidade, abarrotados de lixo, muitas vezes com cheiros nauseabundos, fazendo apenas a recolha uma vez por semana, o que é manifestamente insuficiente".

No entender do RIR - que considera que o Funchal foi "completamente abandonado pela salubridade e ambiente" - a recolha selectiva do lixo deveria ser efectuada "pelo menos duas vezes à semana", já que "nunca houve tanto lixo no chão do Funchal como agora".

Roberto Vieira refere ainda que "metade da frota de recolha está avariada". Dos carros eléctricos, "comprados com pompa e circunstância, só funcionam "meia dúzia", atira, observando que o Departamento de Ambiente e toda a sua área envolvente parece "um cemitério de viaturas avariadas".