Temperatura do ar no 'vermelho' no Pico do Areeiro

O tempo quente que assola a Região atingiu já esta tarde valor da temperatura do ar ao nível de ‘aviso vermelho’ para as regiões montanhosas, ao ultrapassar os 29 graus Celsius no Pico do Areeiro. Nesta que é a estação meteorológica da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira situada a maior altitude (1799 m) a temperatura do ar chegou aos 29,3 graus pelas 13:50, ou seja, pouco antes do meio-dia solar (cerca das 14 horas).

É para já o extremo da temperatura máxima registado nesta sexta-feira cheia de sol e de novo com mais calor nas cotas intermédias e altas da ilha da Madeira.

Até a última hora (14 horas) outras cinco estações, duas das quais na costa norte, haviam registado valores da temperatura do ar condizentes com aviso amarelo: Pico Alto (27,8ºC), Chão do Areeiro (27,5ºC), Achadas da Cruz/Lombo da Terça (27,4ºC), Porto Moniz (25,6ºC) e Ponta de São Jorge (25,0ºC).