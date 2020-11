PS congratula nadadora Mayra Santos

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação à nadadora Mayra Santos, pelo recorde mundial feminino de 24 horas a nadar contra a corrente e por ter ultrapassado a marca das 30 horas, detida até agora pelo espanhol Alberto Lorente.

De acordo com os socialistas, o percurso de Mayra Santos é um exemplo de “resiliência”. Oriunda de Minas Gerais, Brasil, escolheu a Região para viver e constituir família. Redescobriu a natação em 2015, quando começou a treinar como atleta do Clube Naval do Funchal.

Desafiada a participar nas competições de águas abertas, em 2019, sagrou-se como sendo a primeira mulher a fazer a travessia do Porto Santo à Madeira, num total de 42 quilómetros. Conquistado esse objectivo, a nadadora luso-brasileira estabeleceu outros objectivos, entre os quais o recorde mundial feminino de 24 horas a nadar em contra corrente e as 30 horas a nadar, dois recordes que junta hoje ao seu percurso como atleta da Região.

Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira felicita a nadadora pelos recordes conquistados, que muito orgulha a Região.