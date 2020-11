Jet2 suspende operações para a Madeira até Dezembro

A companhia aérea britânica Jet2 cancelou todas as operações com partida desde Inglaterra para a Madeira. Devido às medidas restritivas impostas pelo governo de Boris Jonhson, nomeadamente quanto às viagens para o exterior, a Jet2 decidiu suspender os voos desde Inglaterra ao longo de todo o mês de Novembro e apenas irá retomar as ligações no início de Dezembro.

Assim sendo, explica a Jet2, e em consonância com aquilo que foi o conselho do governo britânico, não haverá operações aéreas com partida de Inglaterra entre os dias 5 de Novembro e 2 de Dezembro. Contudo, a companhia assume que irá continuar a operar desde os aeroportos de Glasgow, Edinburgh e Belfast, mantendo-se para já os programas estipulados com destino às Ilhas Canárias. A Madeira está, no entanto, fora desta rota.