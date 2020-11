Clima violento no União da Madeira após arremesso de pedra contra carro de dirigente

Uma noite de terror. Foi este o clima que se viveu e presenciou, ontem, no complexo desportivo do União da Madeira, na Camacha. O actual presidente da AD União da Madeira, Jaime Gouveia, e o vice-presidente da colectividade, Pedro Araújo, denunciaram esta madrugada, nas redes sociais, um episódio violento que envolveu, alegadamente, o presidente da Assembleia-Geral do clube, Estanislau Barros.

Segundo relatam Pedro Araújo e Jaime Gouveia, ambos deslocaram-se ao Vale Paraíso para efectuar o respectivo pagamento do mês de Outubro aos colaboradores da Associação Desportiva União da Madeira. Aquando da saída, os dois foram "alvo de impropérios e provocação por parte do presidente da Mesa da Assembleia-Geral do União, Estanislau Barros, os quais mereceram total indiferença".

"Mas, o mais grave ainda estava para vir! À saída do parque de estacionamento e ao passar em frente ao bar, o referido presidente da AG atirou uma pedra de dimensão bastante considerável à minha viatura", escreve Jaime Gouveia, esclarecendo que o objecto arremessado acabou por atingir a porta do lado direito do veículo, onde seguia Pedro Araújo.

Só não atingiu o vidro da porta porque eu guinei o carro para a esquerda, tendo a pedra atingido a base da porta. Caso contrário, poderia causar danos físicos irreparáveis ao Pedro Araújo e até a mim próprio. Jaime Gouveia, presidente da Associação Desportiva do União da Madeira

Também Pedro Araújo recorreu às redes sociais para demonstrar a sua incredulidade e choque. "Se a pedra entrava pelo vidro do meu lado, para onde a mesma foi arremessada, não sei o que poderia me ter acontecido! Nunca vivi nada semelhante e estou realmente atordoado com isto! Não sei se tenho condições para continuar na AD União da Madeira depois deste triste episódio", referiu.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência.