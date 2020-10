É oficial: Porto Santo já é Reserva da Biosfera da Unesco

O resultado da candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera acaba foi há pouco anunciado oficialmente, durante a reunião do 32º Conselho de Coordenação Internacional, que está a decorrer esta quarta-feira, até às 14 horas. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, participa no encontro que decorre pela primeira ~vez online devido à pandemia.

“Hoje é um dia muito especial. É uma honra assistir ao reconhecimento oficial da minha terra, da ilha do Porto Santo, ser elevada a reserva da Biosfera da UNESCO. É o reconhecimento do potencial do seu pequeno território, da sua praia de areias especiais constituídas por restos de seres vivos marinhos, únicas e raras no mundo, do nosso mar, do nosso património natural e cultural, da nossa biodiversidade, da nossa geologia e de todos os aspetos da nossa identidade”, começou por dizer Idalino Vasconcelos quando discursou depois do anúncio oficial.

O autarca agradeceu também ao Governo Regional da Madeira e à Secretaria Regional de Ambiente – que esta quarta-feira vai descerrar a placa alusiva ao anúncio oficial da ilha do Porto Santo como Reserva da Biosfera da UNESCO, no Largo do Pelourinho, Vila baleira - “a visão, experiência, o trabalho e todo o apoio ao longo desta candidatura, bem como ao Comité MaB”.

O presidente da ilha dourada agradeceu ainda aos promotores da candidatura “pela sua dedicação e competência, tornando possível este resultado, hoje perante todos nós”. E, naturalmente, não esqueceu a Associação Grupo de Folclore do Porto Santo, a Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Foi depois deste reconhecimento que Idalino Vasconcelos aproveitou a oportunidade para, “em nome do povo do Porto Santo”, enaltecer a “excelência do trabalho da UNESCO na procura da paz entre as nações, na defesa dos direitos humanos e na conservação da Terra, enaltecendo os valores da bio e geodiversidade do nosso planeta”.

“Estamos ansiosos por mostrar ao mundo o nosso Porto Santo. A nossa praia banhada por águas límpidas. Estamos ansiosos por mostrar as nossas paisagens deslumbrantes, os nossos lugares e os montes que envolvem a nossa ilha. Queremos mostrar ao mundo, o nosso folclore, a nossa gastronomia, as nossas gentes e a nossa história de resiliência, de luta e de conquistas. Todos os dias acordo com orgulho da minha ilha, que emergiu das profundezas do Atlântico há cerca de 18 milhões de anos e desenvolveu até hoje a sua biodiversidade, cheia de singularidades ditadas pelo isolamento a que as ilhas estão sujeitas. Tenho muito orgulho nos porto-santenses que souberam desenvolver a arte de tornar a vida possível com aquilo que a natureza lhes deu. Orgulho-me do passado, mas, acima de tudo, acredito no futuro do Porto Santo” disse ainda o autarca.

Idalino Vasconcelos acredita ainda que “é possível um Porto Santo melhor”, dizendo estar certo de que “este reconhecimento mundial atribuído pela UNESCO, irá abrir novas portas e proporcionar novas oportunidades e novos desafios”.

“Estamos conscientes da importância do papel de cada um de nós, e todos juntos, estamos a trabalhar no futuro da nossa terra em harmonia com a Biosfera. Hoje é um grande dia. É o dia em que a ilha do Porto Santo acolhe este reconhecimento internacional de braços abertos e continua mais forte e mais segura a sua caminhada rumo ao desenvolvimento sustentável”, concluiu o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, um discurso que também partilhou na página de Facebook do município.