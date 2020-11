Enfermeiros de doentes infectados na Madeira vão receber prémio de desempenho

O núcleo regional do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) reuniu com a secretaria regional da Saúde (SRS) na passada terça-feira para abordar vários assuntos, entre os quais a Covid-19 e eventual agravamento da pandemia na Região.

Em cima da mesa, explica o coordenador Regional do SINDEPOR Madeira, estiveram temas como o teletrabalho, a eventual redução de equipas e o horário dos enfermeiros e, de acordo com Evaristo Faria, o SRS afirmou que "não se perspectivam, de momento, alterações podendo haver alterações com uma evolução positiva do actual quadro".



"A adequação de utilização de equipamentos de protecção em contexto de atendimento ao público, mas também na visitação domiciliária, muitas das vezes em locais circunscritos, diminutos e pouco ventilados" também foi tema levantado pelo SINDEPOR, bem como "a correcta implementação dos questionários epidemiológicos nos vários acessos ao SRS de forma a minimizar riscos para os profissionais", escreve Evaristo Faria em comunicado enviado para as redacções.

A tutela garantiu equipamentos de protecção individual "em número adequado aos vários contextos sendo que serão emanadas diretrizes para solucionar as várias situações".

O SINDEPOR perguntou ainda sobre a "necessidade de equipas Covid exclusivas de forma a minimizar o risco de contágio nos vários serviços e em diferentes instituições" e também abordou "a integração de novos elementos em alguns serviços nomeadamente nos Cuidados Intensivos, dada a morosidade de integração de novos elementos", assunto que o SRS garantiu estar a analisar.

A atribuição do subsídio de risco para os enfermeiros também foi um dos temas debatidos, com a secretaria regional da Saúde a afirmar, de acordo com o coordenador do SINDEPOR, que está "previsto um prémio de desempenho aos enfermeiros que trabalham directamente com doentes covid". E está "em análise, uma futura contribuição para todos os enfermeiros".

O SINDEPOR acredita ainda que deve ser reforçado o papel dos enfermeiros "no 'design' das novas unidades, de forma a diminuir constrangimentos no exercício profissional dos enfermeiros em unidades recém inauguradas".