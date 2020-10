O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, congratula-se e felicita a população do Porto Santo e as autoridades regionais pela integração da ilha do Porto Santo na Rede Mundial de Reservas de Biosfera da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

"A aprovação pelo Conselho Internacional de Coordenação do Programa 'O Homem e a Biosfera – MAB' da UNESCO, deve ser motivo de satisfação para todos nós, uma vez que é também o resultado do trabalho realizado em prol da conservação da paisagem e dos ecossistemas, tendo em conta o desenvolvimento socioeconómico sustentável", diz através de um comunicado de imprensa.

José Manuel Rodrigues felicita ainda "as autoridades portuguesas pelo empenho manifestado nesta candidatura, assim como o Governo Regional da Madeira pelo trabalho realizado em prol da qualidade ambiental e da qualidade de vida dos nossos concidadãos".