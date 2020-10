Todos os testes realizados à covid-19 na Bartolomeu Perestrelo deram negativo

Foram todos negativos os testes à covid-19 feitos aos alunos e a um docente de uma turma da Escola Bartolomeu Perestrelo na qual foi detectado um caso positivo, avança ao DIÁRIO fonte da Secretaria Regional da Saúde.

Numa primeira fase, logo no início da semana, foi testado um professor e 11 alunos, todos com resultado negativo. Ontem foram testados mais um professor e outros 11 alunos da referida turma. Os resultados foram recebidos hoje e estão todos negativos.

De qualquer forma, todos os alunos da turma em referência, do qual faz parte o caso positivo, vão permanecer em isolamento durante o período de 14 dias.

Recorde-se que o caso positivo foi detectado no domingo num aluno da escola básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com pré-escolar Bartolomeu Perestrelo e motivou a activação do plano de contingência do estabelecimento, que tem cerca de 750 estudantes.

O contágio ocorreu em contexto familiar e terá resultado do facto de um elemento não ter respeitado o isolamento a que se devia ter sujeitado até confirmação do teste realizado no aeroporto, no regresso de uma viagem à cidade do Porto.