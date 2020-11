Olavo Câmara quer CTT em todos os concelhos a tempo inteiro

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Olavo Câmara defende a existência de pelo menos um posto dos CTT por concelho na Região e com funcionamento a tempo inteiro.

Ontem, na audição ao ministro das Infraestruturas e Habitação, no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento do Estado para 2021, o parlamentar madeirense alertou para esta situação, que, considerou, deve ser tida em conta no caderno de encargos ou na negociação da futura concessão.

"Não basta haver a obrigatoriedade de haver um posto ou loja dos CTT por concelho, no mínimo, como o senhor ministro, e bem, defende. É preciso também que essas mesmas lojas tenham horários que sirvam a população onde estão inseridas, ou seja, horário a tempo inteiro», preconizou o socialista madeirense, lembrando, por exemplo, que nos concelhos do Porto Moniz e de São Vicente as estações não fecharam, mas têm horário reduzido, uma funcionando de manhã e outra de tarde. Isto na sequência da privatização levada a cabo pelo PSD e pelo CDS de Passos Coelho e de Paulo Portas.

Tal como alertou Olavo Câmara, estes são, precisamente, dois concelhos rurais, onde não existe grande oferta de transportes públicos, onde a população é mais envelhecida, menos aderente às novas tecnologias e onde há menos serviços.

O parlamentar questionou ao governante se irá ter em consideração esta situação, além de todos «os outros problemas que o PSD e o CDS criaram com a privatização deste importante serviço público que era prestado à população». «Há quem diga, e bem, que o tempo dos passos perdidos e das portas batidas já era, mas, senhor ministro, o problema é que continuamos a viver com uma herança demasiado pesada para todos os portugueses. Uma herança que tem de ser renunciada e enterrada, já que os portugueses enterraram, e bem, esse tempo das portas batidas e dos passos perdidos", rematou.