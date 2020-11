Alunos e professores da escola da Levada testam todos negativo

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo da Silva acaba de informar, através da sua página de Facebook, que todos os estudantes e professores testados para despiste da covid-19 receberam resultados negativos e que não houve transmissão em meio escolar. Os professores e alunos testados regressam à escola, assim, na próxima segunda-feira, dia 9.

Informamos toda a comunidade educativa que todos os alunos e docentes testados à Covid19 deram resultado negativo. A transmissão do vírus não se fez em meio escolar!", partilhou o estabelecimento de ensino na rede social" Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo da Silva, no Facebook

"A partir do dia 9 de novembro, a turma e os docentes envolvidos voltarão à escola, segundo as orientações do IASaúde", escreve ainda a escola, que reforça o apelo: "Usem a máscara dentro e fora da escola, respeitem o distanciamento social dentro e fora da escola e cumpram a higienização das mãos com frequência".