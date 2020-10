Director da Escola da Levada procura tranquilizar comunidade educativa

Após ser conhecida a existência de um aluno Covid-19 positivo na Escola da Levada, a direcção daquele estabelecimento de ensino divulgou, através das redes sociais, um comunicado onde procura sossegar a comunidade educativa, dando conta de algumas das medidas implementadas.

Começando por esclarecer que o aluno em causa estava há dois dias em casa “a aguardar a evolução familiar”, tendo hoje sido conhecido o resultado do teste feito no dia de ontem, tendo o mesmo sido positivo, a escola dá conta que “a limpeza foi intensificada e orientada”, continuando toda a restante actividade lectiva.

O presidente do Conselho Executivo da escola da Levada pede a toda a comunidade educativa “confiança”, adiantando que “o pânico, o medo e as falsas notícias não ajudam nada neste momento”. Apela, além disso, ao isolamento social, ao uso da máscara, tanto na escola, como no ambiente familiar.

Tal como o DIÁRIO noticiou esta tarde, três estabelecimentos de ensino do Funchal tiveram de activar o seu plano de contingência, na sequência de alguns dos seus alunos terem testado positivo para a Covid-19.

Também esta tarde, o presidente do Governo Regional falava em pelo menos 12 novos casos de transmissão local, onde deverão estar incluídos os que levaram à implementação de medidas extraordinárias nas escolas Básicas e Secundárias Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada) e Gonçalves Zarco (Barreiros), bem como na escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.