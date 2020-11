180 luso-venezuelanos regressam à Madeira esta quinta-feira

Portugal realiza esta quarta-feira um novo voo de repatriamento a partir da Venezuela com 205 portugueses que tinham ficado retidos no país da América do Sul devido à pandemia do novo coronavírus. Deste número de passageiros, 180 são oriundos da Madeira.

"Neste voo, o segundo realizado pela TAP, desde que em fevereiro foi impedida pelo Governo venezuelano de operar para a Venezuela, vão 296 pessoas, 205 portugueses e os restantes de outras 11 nacionalidades", explicou o cônsul-geral de Portugal, Licínio Bingre do Amaral à agência Lusa.

O voo TP-9112 organizado pelo Consulado-geral de Portugal em Caracas em conjunto com agências de viagens locais, partiu do aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, pelas 18h07 (22h07 horas em Lisboa). O avião, um Airbus A220-941, deverá aterrar no Aeroporto da Portela, em Lisboa, pelas 05h58 desta quinta-feira.

Questionado sobre a programação de um novo voo de repatriamento de portugueses, o cônsul Licínio Bingre do Amaral explicou estar à espera de novidades das autoridades venezuelanas em relação à realização de voos comerciais internacionais.

"As autoridades venezuelanas já abriram voos para quatro países [Turquia, Irão, México e República Dominicana], que permitem ligações para a Europa. Estamos à espera que abram todo o espaço aéreo", disse, manifestando o desejo de que a TAP opere regularmente para a Venezuela.

"Que a TAP venha cá [à Venezuela] e continue a assegurar os voos, como é também a vontade do Governo português", disse.

Este foi o quarto voo de repatriamento organizado por Portugal, os dois primeiros foram realizados pela AirFly a 13 de Junho e 30 de Agosto. A 7 de outubro a TAP realizou o primeiro voo de repatriamento.

Nos voos anteriores, organizados por Portugal e a Espanha, segundo Licínio Bingre do Amaral, foram repatriados 800 portugueses.