Homem envenena os próprios cães em São Jorge

Um homem envenenou os seus próprios cães, esta terça-feira em São Jorge, depois de ameaçar que o ia fazer e que já tinha a cova preparada, há três meses. A Ajuda a Alimentar Cães foi alertada destas ameaças e seguiu ontem para o local para realizar o resgate, mas quando chegou o tutor já tinha envenenado os seus próprios animais de estimação. O homem deixou um cão no lixo e enterrou o outro.

Quando a Ajuda a Alimentar a Cães chegou ao local, o homem confessou o crime e admitiu que deixara o cão que vivia consigo em casa, no lixo, e que o outro, que vivia no terreno, tinha sido enterrado nesse local.

Matar animais é crime. Envenenar cães é crime e é muito cruel. A Associação Ajuda a Alimentar Cães recebeu um pedido de ajuda para dois cães a viver sem condições em São Jorge. Informaram-nos que o tutor ameaçava que os ia envenenar e que inclusive já tinha a cova feita. Fomos hoje [ontem] até São Jorge para os resgatar e recebemos a pior notícia. O tutor já os tinha envenenado e enterrado. O tutor envenenou os dois cães. Um deles deitou no lixo e o outro enterrou. O cão que estava na casa dele, foi para o lixo e o cão que estava no terreno, foi enterrado lá mesmo. Confirmou-nos que os envenenou e que já tinha a cova pronta há três meses" Ajuda A Alimentar Cães, no Facebook

A associação madeirense acrescenta que este foi "um crime vilmente pensado" uma vez que o homem "durante meses planeou este acto".

A Ajuda Alimentar A Cães contactou a PSP de Santana para denunciar o crime e, escreve a associação, "os dois agentes que foram ao local fizeram um trabalho extraordinário".

"Após anos a lidar diariamente com quem maltrata e mata animais, não conseguimos compreender como é que alguém é capaz de cometer estes crimes. As mãos humanas servem para acariciar, não para torturar. Tentamos não imaginar o desespero destes cães que morreram lentamente e com enorme sofrimento. Cães que nunca tiveram amor, conforto nem cuidados básicos de higiene ou saúde. O tutor mostrou-nos onde estava o corpo e desenterrou", desabafa ainda a associação de resgate, que seguiu para São Jorge com esperança de salvar os dois cães dos maus tratos que sofriam e regressaram "apenas com um corpo já sem vida".

"O corpo do cão foi entregue no Hospital Veterinário da Madeira onde ficou preservado numa arca e amanhã [hoje] será encaminhado para necropsia. O cadáver será examinado para termos mais provas", explica a associação.

"Casos como este, infelizmente, são muito comuns. Sempre que alguém faz alguma ameaça é importante fazer denúncia às autoridades imediatamente", apela a Ajuda a Alimentar Cães, que adianta que divulgará vídeos do caso na sua conta de Instagram.