Biden lidera com 236 delegados contra 213 de Trump

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está neste momento à frente do Presidente norte-americano, Donald Trump, com 236 delegados contra 213 no Colégio Eleitoral, segundo projeções dos principais 'media' norte-americanos.

Biden acaba de ganhar os 11 delegados do Arizona, um estado tradicionalmente conservador, causando um golpe duro nas aspirações de reeleição do Presidente republicano.

Nos dois estados que dividem os votos do Colégio Eleitoral de forma representativa da distribuição de votos, Nebraska e Maine, Biden e Trump dividiram vitórias: o democrata ganhou três dos quatro votos do Maine e o republicano ganhou quatro dos cinco votos do Nebraska.

No balanço provisório da corrida aos 538 delegados do Colégio eleitoral, estes são os resultados compilados pelos principais 'media' norte-americanos:

Trump (213): Alabama (9), Arkansas (6), Carolina do Sul (9), Dakota do Norte (3), Dakota do Sul (3), Flórida (29), Kansas (6), Kentucky (8) , Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6) Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), estado de Nebraska (2), distrito de Nebraska 1 (1), Nebraska-District 3 (1), Ohio (18), Oklahoma (7), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), West Virginia (5) e Wyoming (3).

Biden (236): Arizona (11), Califórnia (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Distrito de Columbia (3), Havaí (4), Illinois (20), distrito de Maine 1 (1) Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Nebraska-District 2 (1), Nova Jersey (14), Nova York (29), New Hampshire (4), Novo México (5) , Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13) e Washington (12).

Candidatura de Biden promete lutar contra Trump nos tribunais

A candidatura democrata à Casa Branca disse hoje que vai contrariar quaisquer esforços do rival republicano, Donald Trump, de recorrer ao Supremo Tribunal para evitar mais contagem de votos.

O Presidente republicanos ameaçou hoje recorrer ao Supremo Tribunal para travar a contagem de votos que considera terem sido lançados "fora de prazo", acusando os democratas de estarem a tentar "roubar as eleições".

Em resposta, numa declaração, a candidatura democrata disse que a ameaça de Trump de recorrer ao Supremo Tribunal é "escandalosa, sem precedentes e incorreta".

A diretora de campanha da candidatura democrata, Jen O'Malley Dillon, disse que tem "equipas jurídicas prontas para se mobilizarem para contrariar a estratégia de Trump, garantindo que serão bem-sucedidas.

"Vamos conseguir", disse O'Malley Dillon, referindo-se à possibilidade de evitar que o resultado das eleições presidenciais seja perturbado pelos esforços de Trump de os contestar judicialmente.