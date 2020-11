Aparecimento de mais casos de covid-19 obriga Diocese do Funchal a tomar novas medidas

Devido ao aparecimento de mais casos de covid-19 na Madeira, a Diocese do Funchal vê-se obrigada a tomar novas medidas para que os fiéis possam celebrar o tempo do Natal com mais tranquilidade e segurança.

Por isso, apela aos sacerdotes que, a partir do próximo dia 7 de Novembro, adoptem as seguintes medidas:

1- O número de fiéis presentes nas celebrações eucarísticas e noutros encontros não deve ultrapassar 1/3 da capacidade dos templos ou das salas em que aqueles se realizem. Mantêm-se em vigor as normas das autoridades sanitárias no que respeita à desinfeção dos bancos e ao uso de máscaras e de álcool-gel por parte dos fiéis;

- Se necessário, para que ninguém se veja impossibilitado de participar na Eucaristia, aumente-se o número de celebrações;

- A catequese paroquial deve ser reavaliada nas suas condições de segurança. Se for necessário e prudente, seja substituída por outro tipo de encontros e acompanhamento via internet, ou seja mesmo suspensa durante este próximo mês.