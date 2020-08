Estes cinco novos casos reportam-se a cidadãos que viajaram desde a Venezuela. Trata-se de três pessoas com residência na Região e outras duas com estatuto de não residentes. No caso dos residentes estes distribuem-se pelos concelhos de Ribeira Brava (1), Santa Cruz (1) e Santana (1). Quanto ao género e idade, há a reportar três mulheres, uma delas na faixa etária dos 70/79 anos. Quanto aos infectados do sexo masculino têm idade compreendida entre os 60/69 anos.

Para além dos cinco novos casos positivos, o Instituto de Administração da Saúde tem dois casos suspeitos a reportar. “Durante o dia de hoje, foram identificadas no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira mais duas situações que se encontram em análise pelas autoridades de saúde”, adianta o boletim, acrescentando que as investigações epidemiológicas e análises laboratoriais estão em curso.

Dos 18 casos activos, contam-se 15 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local. Referir que 14 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 3 encontram-se em isolamento no respectivo domicílio e 1 ficará hospitalizada na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à COVID-19.