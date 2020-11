Universitários da Madeira que voltarem para o Natal serão testados duas vezes

Os estudantes universitários que regressarem à Região para passar o Natal deste ano, serão testados à chegada, como já acontece com qualquer passageiro que não apresente um teste PCR negativo. Mas Miguel Albuquerque anunciou que os alunos que estudam fora da Madeira devem "observar o isolamento recomendado" e serão testados novamente entre o 5.º e o 7.º dias após o desembarque - como já acontece com os profissionais de educação, de saúde ou de protecção civil que se ausentam da Região.

"Esta é uma medida de protecção muito importante para a salvaguarda do próprio estudante, da família e da comunidade", destacou o presidente do Governo Regional durante a conferência de imprensa desta quarta-feira.

O Governo Regional garante ainda que já reforçou as medidas de controlo nos espaços da administração pública, entre os quais na Loja do Cidadão.

Para concluir, ainda antes de os jornalistas colocarem questões, apelou o chefe do Governo Regional: "Todos sabemos que um dos maiores riscos para potencias contágios são as viagens realizadas por residentes e o seu regresso à Região. Neste sentido, apelamos à consciência cívica de todos os madeirenses e porto-santenses para limitarem ao estritamente necessário as suas deslocações para fora da Região, nos próximos 30 dias".