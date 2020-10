Tome nota da agenda deste sábado

O Ecotrail Funchal Madeira prossegue este sábado, com a primeira prova às 06 horas, na Avenida Arriaga. A prova, organizada pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, decorre até domingo, dia 25 de Outubro.

Os Paços do Concelho do Funchal recebem, pelas 10 horas, o encerramento da Semana da Igualdade do Funchal 2020, com a entrega do Prémio Municipal Maria Aurora que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a promover a elaboração de trabalhos em prol da igualdade de género. Serão, igualmente, distinguidos os vencedores do concurso de vídeo “Caminhando para a Igualdade”. O Presidente Miguel Silva Gouveia estará presente na iniciativa.

A Comissão Política do Partido Socialista-Madeira reúne-se no auditório do Castanheiro Boutique Hotel. As declarações à comunicação social estão previstas para as 14h30.

O grupo parlamentar do PSD visita, às 11 horas, uma exploração agrícola de cana-de-açúcar, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol.

O Nacional joga frente ao Paços de Ferreira. A partida realiza-se, pelas 15h30, no Estádio da Madeira.

O Jacarandá Lounge & Club, no Savoy Palace acolhe, pelas 20 horas, uma noite japonesa comandada pelo Sushiman Miguel Bértolo. Vice-Campeão Mundial no 'World Sushi Cup Japan', em 2017, o Chef irá apresentar um menu baseado no seu 'know-how' e visão da cozinha tradicional japonesa, harmonizado com vinhos da Martin Boutique Wines e da Quinta de SanJoanne.

Arranca o programa de actuações do 5.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira, no ‘Baltazar Dias’, com o concerto do Ciglia Ensemble, às 21 horas. O evento prossegue no domingo, com outro concerto às 21 horas, no Teatro, do Funchal Baroque Ensemble.

O Quinteto de Sopros Solistas da OCM actua, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O Centro Cultural John dos Passos volta a acolher 'Um Vórtice'. A peça da Associação Avesso estreou, quinta-feira, na Ponta do Sol e estará em cena até este sábado, com sessão agendada para as 21 horas e em itinerância em Machico, no dia 25 de Outubro, pelas 18 horas, integrado no Festival de Teatro local.

O ‘Museu Café apresenta 'Jazz Jam Sessions’, pelas 20 horas, com a curadoria de Francisco Andrade. Nesta estreia actua o quarteto Montera Jazz.

Há nova sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Roubaix, Misericórdia’.

Este sábado, realiza-se o ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, no Bar Restaurante A Estrela, no Caminho da Eira do Serrado.

Há para ver um espectáculo audiovisual na fachada do edifício do Casino da Madeira (às 21 horas e às 21h50).

A peça ‘Alguém Terá de Morrer’ sobe às 21 horas ao palco do Cine Teatro Santo António.

O Mini Eco Club, em Santa Cruz, propõe evento ‘Deep’, com as escolhas musicais de Nelson Caires.

O espectáculo de comédia ‘Os Ridículos’, com Nuno Morna e Paulo Lopes, decorre, pelas 21 horas, no Fórum Machico, no âmbito do Festival de Teatro de Machico.

O Galáxia Skybar, no Savoy Palace, propõe ‘Harvest Moon’, a partir das 21 horas, com o DJ Rodrigo Portugal.

Há animação musical no Terreiro, entre as 21 e as 23 horas, com Trio Nuno Perestrelo (voz), João Alves (piano), Miguel Marques (contrabaixo).

Prossegue o Fractal Funchal Fest, com novas apresentações de curtas-metragens em modo ‘drive in’, pelas 21 horas, no terraço do Edifício 2000.

Há noite latina na Cantina El Mexicano, com gastronomia sul-americana e animação musical até de madrugada.

O DJ Luís Gonçalves está de volta, novamente com o formato ‘Copacabana ao Luar’, no Jardim do Casino (Garden). Este sábado há ‘One Night at The Disco’, a partir das 22 horas.